В Госдепе рассказали о гибели гражданина США на Донбассе

Причин его смерти пока не раскрывают.
В Госдепе США сообщили, что гражданин Соединенных Штатов недавно погиб в восточной части Донбасса.
Об этом пишет CNN.
Семью погибшего уже проинформировали о трагедии.
"Мы поддерживаем связь с семьей и оказываем всю необходимую помощь. Из уважения к частной жизни семьи в это трудное время нам нечего добавить", – рассказал он.
Системы ПВО для Украины
Предоставление Украине систем противовоздушной обороны было главной темой заседания в формате Рамштайн, первая часть которого состоялась 12 октября.
Еще до встречи украинский президент Владимир Зеленский заявил об ожиданиях прогресса по предоставлению систем ПВО, ПРО, других видов вооружения и боеприпасов.
На "Рамштайне" министерша обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен объявила о передаче Украине дополнительных зенитных ракет стоимостью 15 млн евро.
Отметим, что 11 октября Украина получила от Германии систему ПВО IRIS-T.
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