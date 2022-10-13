Путін пропонує Туреччині стати газовим хабом та майданчиком для формування цін

Президент РФ вважає, що транзит газу з "Північних потоків" можна здійснювати через Туреччину.

Очільник Кремля Володимир Путін під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом вирішив просунути свою ідею щодо створення в Туреччині газового хабу для продажу газу до Європи та інших країн і майданчиком для формування ціни на газ.

Про це повідомляють росЗМІ.

На думку Путіна, у такому "хабі" мають бути зацікавлені партнери Росії. Москва "може зробити транзит газу через Чорне море основним маршрутом постачання палива".

"Якщо є зацікавленість Туреччини і наших можливих покупців в інших країнах, ми могли б розглянути можливість будівництва ще однієї газопровідної системи і створення на території Туреччини газового хабу для продажу до третіх країн, передусім європейських - звісно, якщо вони в цьому зацікавлені. І у процесі роботи цього хабу, який ми могли би разом створити, це був би майданчик не лише для постачання, а й визначення цін… Зараз вони захмарні, а ми могли б спокійно регулювати їх на нормальному ринковому рівні без якогось політичного забарвлення", - заявив Путін.

Путін під час виступу також сказав, що вибухи на "Північних потоках" вигідні США, Польщі та Україні.

Зазначимо, що транзит газу неможливий без країн ЄС, зокрема, Болгарії, тому ідея очільника Кремля, найімовірніше, зазнає краху.

Вибухи на "Північних потоках": що відомо

Нагадаємо, 26 вересня Данія повідомила про витік газу з трубопроводу "Північний потік-2", що наразі не працює, та трубопроводу "Північний потік-1". Витік зафіксований у Балтійському морі біля берегів острова Борнгольм. Низка держав, серед яких і Росія, заявили, що причиною аварій могли стати диверсії.