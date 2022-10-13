Ексучасник Modern Talking розкритикував санкції проти Росії: Кличко відповів музиканту

Колишній учасник німецького музичного дуету Дітер Болен розкритикував санкції, які запровадили проти Росії через те, що країна напала на Україну.

Зокрема, знаменитість заявив, що через санкції проти країни-агресорки у світі виникла енергетична криза. На його думку, питання треба було вирішувати переговорами. Під час свого виступу Болен не згадав про те, що санкції проти РФ запровадили через те, що країна розв'язала жахливу війну в Україні.

"Тепер ми повинні терпіти холод. На мій погляд, це все відстій", — заявив Болен.

Twitter: „Elon #Musk verzapft echt eine unfassbare Scheisse zum Krieg!“



Dieter Bohlen: „Hold my Beer!“ pic.twitter.com/JtxcVXnEVz — IngmarStadelmann (@IngmarStadelman) October 12, 2022

Музиканту швидко відповів боксер Володимир Кличко. Він зазначив, що санкції проти РФ запровадили через те, що країна-агресорка вбиває українців. Спортсмен додав, що енергетична криза у світі виникла саме через дії Росії.

"Вам все одно, що в нашій країні гинуть люди? Хіба вас не турбує, що Путін хоче знищити нашу країну? Як ви взагалі можете думати про те, щоб продовжувати співпрацювати з цією країною?" - написав у своєму Twitter Кличко.

Боксер у своєму дописі також закликав користувачів ігнорувати тих, хто на кого вплинула російська пропаганда. Натомість Кличко зазначив, що варто не забувати про те, що в Україні досі йде війна.

Читайте також: