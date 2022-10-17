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Україну очікує нова хвиля мобілізації - Арестович

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Україну очікує нова хвиля мобілізації - Арестович

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Арестович анонсував нову фазу війни.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що в Україні може відбутись нова хвиля мобілізації через те, що РФ кидає на війну нових окупантів. 

Про це він сказав 17 жовтня у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним. 

"Україна трохи розслабилась. Після Харківської операції виникло відчуття, що це - там, десь далеко. У нас склався такий громадський договір, що десь воює армія та добровольці, а інші можуть посидіти у кафе. Виявилось, що це не так. Відбувається друга фаза війни, противник знайшов способи ведення бойових дій, які для нас становлять значну проблему. Вони насичують війська мобілізованими, які так-сяк стріляють, але все одно - стріляють. І ми залазимо в нову фазу війни, яка буде непроста. Від нас потрібна знову мобілізація - психологічна, військова, політична. Цілком ймовірно, що продовжиться мобілізація особового складу. Для цього потрібно бути готовим. Бо коли сюди прийдуть мільйони російських мобілізованих, нам треба буде теж мобілізація", - сказав Арестович. 

Мобілізація в Україні та Росії

24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення на територію України. Президент України Володимир Зеленський оголосив про запровадження в Україні воєнного стану та мобілізації. 

Наприкінці вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про "часткову" мобілізацію в Росії. До окупаційної армії планують призвати від 300 тисяч до одного мільйона осіб. 

Раніше Олексій Арестович повідомляв, що в Україні можуть додатково мобілізувати до 5,5 мільйонів людей

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
486
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