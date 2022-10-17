Військовий експерт розповів, чи може Україна збивати всі іранські безпілотники

Військовий експерт Петро Черник вважає, що Україна не може збивати всі безпілотники, якими Росія атакує нашу державу.

Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.ua.

"Україна не може збивати всі іранські дрони. Так не буває. Навіть "Залізний купол" не спроможний перехопити ракети, які випускають палестинці. І якщо ми піднімемо самі для себе планку, що, мовляв, завтра ми зможемо збивати всі безпілотники, цього не станеться. Жодна ППО світу на 100% не спроможна захистити. Бо противник також вчиться. Не фотографуйте безпілотники, особливо з номерами, бо тоді ворог зрозуміє, який із них долетів, а який - ні і вчитиметься на своїх помилках. Алгоритм дій один - дбайте про власну безпеку. Ми ж теж вчитимемось їх збивати, але ще раз підкреслюю - не створюйте ілюзії, що все можна збити", - сказав Черник.

Обстріл України іранськими дронами

Російські окупанти зранку, 17 жовтня, іранськими дронами-камікадзе обстріляли житловий будинок в центрі Києва. На місці трагедії загинуло четверо людей.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що через російський обстріл 16 сімей втратили свої квартири. Будинок повністю зруйнований.

У МЗС України закликали Іран припинити постачати Росії зброю у війні проти України та пригрозили відповідальністю за співучасть в агресії.

Президент України Володимир Зеленський пояснив, що росіяни вчиняють терор проти українців, бо програють на полі битви.

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