Військовий експерт розповів, чи може Україна збивати всі іранські безпілотники

Жодна ППО світу на може гарантувати 100% безпеки.
Військовий експерт Петро Черник вважає, що Україна не може збивати всі безпілотники, якими Росія атакує нашу державу.
Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.ua.
"Україна не може збивати всі іранські дрони. Так не буває. Навіть "Залізний купол" не спроможний перехопити ракети, які випускають палестинці. І якщо ми піднімемо самі для себе планку, що, мовляв, завтра ми зможемо збивати всі безпілотники, цього не станеться. Жодна ППО світу на 100% не спроможна захистити. Бо противник також вчиться. Не фотографуйте безпілотники, особливо з номерами, бо тоді ворог зрозуміє, який із них долетів, а який - ні і вчитиметься на своїх помилках. Алгоритм дій один - дбайте про власну безпеку. Ми ж теж вчитимемось їх збивати, але ще раз підкреслюю - не створюйте ілюзії, що все можна збити", - сказав Черник.
Обстріл України іранськими дронами
Російські окупанти зранку, 17 жовтня, іранськими дронами-камікадзе обстріляли житловий будинок в центрі Києва. На місці трагедії загинуло четверо людей.
Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що через російський обстріл 16 сімей втратили свої квартири. Будинок повністю зруйнований.
У МЗС України закликали Іран припинити постачати Росії зброю у війні проти України та пригрозили відповідальністю за співучасть в агресії.
Президент України Володимир Зеленський пояснив, що росіяни вчиняють терор проти українців, бо програють на полі битви.
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