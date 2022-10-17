Военный эксперт рассказал, может ли Украина сбивать все иранские беспилотники

Военный эксперт Петр Черник считает, что Украина не может сбивать все беспилотники, которыми Россия атакует наше государство.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

"Украина не может сбивать все иранские дроны. Так не бывает. Даже "Железный купол" не способен перехватить ракеты, которые выпускают палестинцы. И если мы поднимем сами для себя планку, мол, завтра мы сможем сбивать все беспилотники, но этого не произойдет. Ни одна ПВО мира на 100% не может защитить, потому что противник также учится. Также не фотографируйте беспилотники, особенно с номерами, потому что тогда враг поймет, какой из них долетел, а какой нет и будет учиться на своих ошибках. Мы ведь тоже будем учиться их сбивать, но еще раз подчеркиваю — не создавайте иллюзии, что все можно сбить", — сказал Черник.

Обстрел Украины иранскими дронами

Российские оккупанты утром, 17 октября, иранскими дронами-камикадзе обстреляли жилой дом в центре Киева. На месте трагедии погибли четыре человека.

Городской глава Киева Виталий Кличко сообщил, чтобы из-за российского обстрела 16 семей потеряли свои квартиры. Дом полностью разрушен.

В МИД Украины призвали Иран прекратить поставлять России оружие в войне против Украины и пригрозили ответственностью за соучастие в агрессии.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что россияне совершают террор против украинцев, потому что проиграют на поле битвы.

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