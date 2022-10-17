Наталья Могилевская показала, как иранский дрон пролетел над ее домом: "Пытались его сбить"

Певица показала жуткое видео, как над ее домом пролетел вражеский иранский дрон.

Сегодня, 17 октября, столицу Украины атаковали вражеские иранские дроны-камикадзе. В частности, многие киевляне видели, как беспилотники пролетали над их домами, среди них и певица Наталья Могилевская.

Исполнительница успела снять короткий ролик и разметила его в своем Instagram. На видео видно, как вражеский иранский дрон-камикадзе Shahed-136 пролетает прямо над домом Могилевской.

Певица рассказала, что, несмотря на страх, они с соседями пытались его сбить. Впрочем, Могилевская боялась, что дрон-камикадзе мог упасть на их дома.

"Вражеский дрон над моим домом сегодня. Было очень страшно, потому что все мы с соседями пытались его сбить, и я боялась, чтобы он не упал на наши дома", – написала знаменитость.

Отметим, сегодня утром Россия массированно атаковала дронами-камикадзе столицу Украины. Украинские знаменитости отреагировали на позорный поступок РФ. Они в очередной раз напомнили, что Россия – террористическая страна, а весь цивилизованный мир должен немедленно принять соответствующие меры.

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