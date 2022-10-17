Олег Сенцов в четвертый раз станет отцом

Режиссер Олег Сенцов, который ныне служит на передовой, станет отцом в четвертый раз.

Радостной новостью поделилась жена Олега — кандидат политических наук и директор по адвокации американской компании Ridgley Walsh Вероника Вельч. Жена режиссера в Вашингтоне, США, уже успела провести гендер-пати. Судя по фотографиям, которыми Вероника делилась в Facebook, у супругов должен родиться мальчик.

"Скоро в этот мир придет новый украинец", — подписала фото Вероника.

Олег Сенцов и Вероника станут родителями. Фото: скриншот из Facebook

Отметим, Олег Сенцов от предыдущих отношений имеет троих детей. Первая жена Алла родила режиссеру дочь Алину и сына Владислава. Также у Олега еще одна дочь, которую родила журналистка Юлия Бабич.

Напомним, Олег и Вероника поженились в июле этого года. Режиссер на несколько дней приехал с передовой, чтобы пойти под венец с любимой.

Олег Сенцов с супругой / Фото: Севгиль Мусаєва / Facebook

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