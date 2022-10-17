Егор Гордеев сообщил, что в его дом в Киеве попал вражеский дрон

Ведущий показал, что произошло с его домом.

Ведущий "Сніданку з 1+1" Егор Гордеев поделился, что сегодня утром вражеский дрон попал в его квартиру, расположенную в Шевченковском районе столицы.

Об этом Егор сообщил в Facebook и показал фото своего дома. На снимке видно, что случилось с квартирой Гордеева.

"На фото – мой дом. Россия – террористическая страна", – написал Гордеев.

Самого Егора дома не было. Когда в столице звучала воздушная тревога, ведущий спустился в укрытие.

"Увидел, как над крышей падают взрывающиеся дроны, спустился в кафе под землей на суп. Терроризм — это о страхе. Преодолеть страх — преодолеть терроризм", — добавил ведущий.

Напомним, утром, 17 октября, Россия нанесла массированный удар по Киеву иранскими дронами-камикадзе. В результате атаки Shahed-136 пострадал жилой дом в Шевченковском районе столицы. Из дома удалось спасти 18 человек. Пока известно об одной погибшей женщине.

В Киевской городской военной администрации заявили, что по состоянию на 09:00 зафиксировали четыре попадания дронами-камикадзе по Киеву.

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