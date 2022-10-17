Олег Сенцов учетверте стане батьком

Режисер Олег Сенцов, який нині служить на передовій, стане батьком учетверте.

Радісною новиною поділилася дружина Олега - кандидатка політичних наук та директорка з адвокації американської компанії Ridgley Walsh Вероніка Вельч. Дружина режисера у Вашингтоні, США, вже й встигла провести гендер-паті. Судячи зі світлин, якими Вероніка ділилася у Facebook, у подружжя має народитися хлопчик.

"Скоро до цього світу прийде новий українець", - підписала фото Вероніка.

Олег Сенцов та Вероніка стануть батьками. Фото: скріншот із Facebook

Зазначимо, Олег Сенцов від попередніх стосунків має трьох дітей. Перша дружина Алла народила режисеру доньку Аліну та сина Владислава. Також Олег має ще одну доньку, яку народила фотографиня Юлія Бабич. Жінка раніше розповідала, що має непрості стосунки з експолітв’язнем.

Нагадаємо, Олег та Вероніка одружилися у липні цього року. Режисер на декілька днів приїхав з передової, аби піти під вінець з коханою.

Олег Сенцов з дружиною / Фото: Севгіль Мусаєва / Facebook

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