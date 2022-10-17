Украину ждет новая волна мобилизации — Арестович

Советник офиса президента Алексей Арестович считает, что в Украине может произойти новая волна мобилизации из-за того, что РФ бросает на войну новых оккупантов.

Об этом он сказал 17 октября в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"Украина немного расслабилась. После Харьковской операции возникло ощущение, что это там, где-то далеко. У нас сложился такой общественный договор, что где-то воюет армия и добровольцы, а другие могут посидеть в кафе. Оказалось, что это не так. Происходит вторая фаза войны, противник нашел способы ведения боевых действий, которые для нас составляют значительную проблему. Они насыщают войска мобилизованными, которые кое-как стреляют, но все равно — стреляют. И мы залезаем в новую фазу войны, которая будет непростая. От нас нужна снова мобилизация — психологическая, военная, политическая. По всей вероятности, продолжится мобилизация личного состава. Для этого нужно быть готовым. Ведь когда сюда придут миллионы российских мобилизованных, нам предстоит тоже мобилизация", — сказал Арестович.

Мобилизация в Украине и России

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении в Украине военного положения и начале мобилизации.

В конце сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о "частичной" мобилизации в России. В оккупационную армию планируют призвать от 300 тысяч до одного миллиона человек.

Ранее Алексей Арестович сообщал, что в Украине могут дополнительно мобилизовать до 5,5 миллиона человек.

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