Іранські військові в анексованому Криму вчать росіян керувати "шахідами" - ISW

Члени Корпусу вартових ісламської революції Ірану перебувають в анексованому РФ Криму, де намагаються вчити російських військових користуватися дронами-камікадзе "Shahed-136".

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики наголошують: таким чином КВІР сприяє продовженню війни агресорки Росії проти України.

"Будь-який іранський персонал в Україні, ймовірно, був інструктором безпілотників КВІР. Залишається незрозумілим, чи керують дронами іранські інструктори самі, чи просто вчать російських військ, як це робити", - наголошують у звіті ISW.

Фахівці зауважують, що від середини вересня російські війська направили десятки "Shahed-136" проти цивільних цілей в Україні. Окупанти віддають пріоритет терористичному впливу на громадянське населення, а не досягненню відчутних ефектів на полі бою.

Іранські дрони в РФ

Тегеран доправив до Російської Федерації від 300 до кількох тисяч дронів-камікадзе. Втім, Іран вперто заперечує це. Тим часом з'явилася інформація, що інструктори з Ірану допомагають росіянам запускати дрони з тимчасово окупованих територій України.

У Кремлі також брешуть, мовляв, не мають інформації про купівлю іранських дронів. "Ні, ми не маємо такої інформації. Використовується російська техніка", - заявив речник російського президент-диктатора Дмитро Пєсков.

Через застосування безпілотників іранського виробнитва повітряні тривоги в Україні можуть тривати довше, бо дрони-камікадзе довго летять та можуть змінювати свій маршрут.

Американські аналітики вважають: масованими атаками дронами окупанти намагаються створити психологічний вплив. Адже такі удари можуть завдати великої шкоди цивільній інфраструктурі, вбити та поранити багато людей. Втім, вони не створюють значущих військових ефектів.

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