Данілов пояснив, чим загрожує підрив ворогом Каховської ГЕС

Окрім цього, водопостачання на окупований півострів є важливим для окупантів.

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов назав загрозу підриву ворогом Каховської ГЕС катастрофою величезних масштабів.

Також Данілов пояснив, чим загрожує підрив окупантами Каховської ГЕС саме Криму.

"Тоді взагалі я не можу пояснити, як світ повинен на це реагувати. Тому що це не тільки знищення об'єктів інфраструктури. Це буде аварія величезних масштабів з величезною кількістю людських жертв.... В цьому випадку найближчими роками буде неможливим водопостачання до Криму, що важливо для РФ", – сказав секретар РНБО

За словами Данілова, ворог може знищити на ГЕС агрегати, які виробляли електроенергію для України

"Це вони можуть зробити, у нас є інформація про ці речі", – зазначив Данілов.

Раніше Данілов повідомив, що протягом останніх днів Росія стягує все більше військ та техніки до українсько-білоруського кордону. Київ стежить за ситуацією біля адмінкордону і готовий реагувати на будь-які загрози з півночі.

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