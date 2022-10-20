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Данилов объяснил, чем грозит подрыв врагом Каховской ГЭС

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Данилов объяснил, чем грозит подрыв врагом Каховской ГЭС

Фото: Associated Press

Кроме этого, водоснабжение на оккупированный полуостров важно для оккупантов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал угрозу подрыва врагом Каховской ГЭС крушением огромных масштабов.

Также Данилов объяснил, чем грозит подрыв оккупантами Каховской ГЭС именно Крыму.

"Тогда вообще я не могу объяснить, как мир должен на это реагировать. Потому что это не только уничтожение объектов инфраструктуры. Это будет авария огромных масштабов с огромным количеством человеческих жертв.... В этом случае в ближайшие годы невозможно будет водоснабжение в Крым., что важно для РФ", – сказал секретарь СНБО

По словам Данилова, враг может уничтожить на ГЭС агрегаты, производившие электроэнергию для Украины

"Это они могут сделать, у нас есть информация об этих вещах", – отметил Данилов.

Ранее Данилов сообщил, что в последние дни Россия взимает все больше войск и техники к украинско-белорусской границе. Киев следит за ситуацией возле админграницы и готов реагировать на любые угрозы с севера.

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Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
5263
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