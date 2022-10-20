Решение ПАСЕ и Генассамблеи ООН Украина использует в суде против преступлений РФ – нардеп Лабазюк

Признание российского режима террористическим на заседании ПАСЕ и резолюция Генассамблеи ООН по осуждению незаконной аннексии территории Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей Украина в будущем сможет использовать на международном трибунале в качестве доказательной базы преступлений РФ.

Такое мнение высказал в эфире одного из хмельницких телеканалов народный депутат Украины, член политической партии «ЗА МАЙБУТНЄ» Сергей Лабазюк.

«Почти все страны-члены ПАСЕ поддержали Украину и осуждают преступные действия Кремля. Соответственно в последующих международных инстанциях более весомого характера эти же представители своих стран не смогут уже «переобуться» и будут на нашей стороне. Это для Украины хороший фундамент, такой показатель, как и с кем строить партнерские взаимоотношения… В общем, когда мы говорим о судах и Гааге, решения ООН нам важны. Мы должны сделать все, чтобы все руководство России было привлечено к ответственности, а суд был справедливым и жестким», – считает народный депутат.

Лабазюк считает подобные заявления политически важным, но подчеркивает – особого влияния на ход войны не следует ожидать. Нашему государству нужны более действенные шаги, а именно – физическая поддержка (поставка оружия, проведение обучения наших военных и предоставление средств). Последними действиями враг только ускорил процесс оказания необходимой помощи.

«Какие бы страшные преступления РФ ни совершала сейчас на нашей территории, моральный дух украинцев только усиливается, а западные партнеры принимают все более действенные решения… После ракетных терактов принято решение передать Украине оружие и дополнительные средства ПВО, которые уже стояли на старте поставки, однако из-за ряда политических преград так и не были отправлены. После событий, которые мы пережили в последние две недели, политический аспект отходит на второй план. Чем больше оружия получим, тем быстрее нам удастся освободить наши территории», — заключает парламентарий.