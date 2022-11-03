У ISW оцінили ймовірність участі Білорусі у війні проти України

Хоча Білорусь не вступає у відкриту війну проти України, російські військові з її території вели наступ на нашу державу й досі обстрілюють Україну звідти.

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що участь Білорусі у війні проти України малоймовірна.

Про це сьогодні, 3 листопада, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Експерти нагадали, що міністр оборони Білорусі Віктор Хренін 2 листопада повідомив, що Росія та Білорусь провели щорічне засідання Об'єднаної колегії Міноборони з метою зміцнення "спільного військового потенціалу" Союзної держави Росії та Білорусії для протидії "викликам та загрозам військового характеру" з боку НАТО.

"Заява Хреніна, ймовірно, покликана продемонструвати лояльність Білорусі до Росії і представити Заходу образ білорусько-російської військової єдності. Як раніше оцінювала ISW, вступ Білорусі у війну залишається малоймовірним через безліч внутрішніх наслідків, які такі дії матимуть для режиму президента Олександра Лукашенка, а також через обмежені військові можливості Білорусі", зазначили експерти.

Спільне угруповання військ РФ та Білорусі

Президент Росії Володимир Путін і самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ. Лукашенко заявив про військову загрозу для своєї країни і звинуватив Україну в підготовці наступу.

Також Лукашенко заявив, що Захід нібито розглядає "варіанти можливої агресії проти Білорусі", зокрема і застосування ядерної зброї.

Після цього очільник міноборони Білорусі Віктор Хренін записав відеозвернення, в якому запевнив, що його країна не хоче воювати "ні з литовцями, ні з поляками, ні тим більше з українцями".

Пізніше Росія почала перекидати до Білорусі військові літаки та гелікоптери для регіонального угруповання військ.

В Об'єднаних сил ЗСУ зазначили, що Україна постійно готується до ймовірного наступу з боку Білорусі. Проте для наступу з Білорусі на Україну потрібно близько 50-70 тисяч військовослужбовців.

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