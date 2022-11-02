Антициклон Andre гостюватиме в Україні: прогноз погоди на четвер, 3 листопада

Четвер, 3 листопада, до деяких регіонів України завітають дощі, а Закарпаття буде теплим острівцем.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Так, за прогнозами синоптиків 3 листопада вночі в Приазов'ї очікується невеликий, вдень у північних, більшості центральних та Харківській областях помірний дощ, на решті території без істотних опадів. Вночі та вранці на Закарпатті та північному сході країни місцями туман. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, у східних та північно-східних областях від 3° тепла до 2° морозу, вдень 7-12° тепла, на Закарпатті до 15°, у південній частині вночі 6-11°, вдень 12-17°.

У Києві 3 листопада вночі буде без істотних опадів, вдень дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 9-11°.

Як прогнозує Наталія Діденко, 3 листопада у більшості областей України переважатиме антициклональний характер погоди - без опадів.

"Антициклон Andre гостюватиме в Україні ще довго, періодично поблажливо дозволяючи якомусь грайливому атмосферному фронту кидатися хмарами сірими чи невеликими дощами. Проте через атмосферний фронт оклюзії (це коли об'єдналися теплий та холодний фронти) незначні дощі можливі на Житомирщині, Київщині, у Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях. Але надалі, скільки бачить синоптичне око, ніяких серйозних дощів не видно в Україні", - пише синоптикиня.

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Також Діденко прогнозує подальше поступове зниження температури повітря.

Нагадаємо, раніше народний синоптик Стас Щедрін повідомив, що після 4-6 листопада в Україні різко похолоднішає, а також повернуться опади у вигляді дощів та навіть снігу.

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