Антициклон Andre будет гостить в Украине: прогноз погоды на четверг, 3 ноября

Погода будет облачной с прояснениями.
Четверг, 3 ноября, некоторые регионы Украины посетят дожди, а Закарпатье будет теплым островком.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Так, по прогнозам синоптиков, 3 ноября ночью в Приазовье ожидается небольшой, днем в северных, большинстве центральных и Харьковской областях умеренный дождь, на остальной территории без существенных осадков. Ночью и утром в Закарпатье и на северо-востоке страны местами туман. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, в восточных и северо-восточных областях от 3° тепла до 2° мороза, днем 7-12° тепла, в Закарпатье до 15°, в южной части ночью 6-11°, днем 12-17°.
В Киеве 3 ноября ночью без существенных осадков, днем дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 9-11°.
Как прогнозирует Наталья Диденко, 3 ноября в большинстве областей Украины будет преобладать антициклональный характер погоды без осадков.
"Антициклон Andre будет гостить в Украине еще долго, периодически снисходительно позволяя какому-то игривому атмосферному фронту бросаться тучами серыми или небольшими дождями. Однако из-за атмосферного фронта окклюзии (это когда объединились теплый и холодный фронты) незначительные дожди в Сумской, Полтавской и Харьковской областях. Но в дальнейшем, сколько видит синоптическое око, никаких серьезных дождей не видно в Украине", — пишет синоптик.
Также Диденко прогнозирует дальнейшее постепенное снижение температуры воздуха.
Напомним, ранее народный синоптик Стас Щедрин сообщил, что после 4-6 ноября в Украине резко похолодает, а также вернутся осадки в виде дождей и даже снега.
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