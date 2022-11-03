В ISW оценили вероятность участия Беларуси в войне против Украины

Хотя Беларусь не вступает в открытую войну против Украины, российские военные с ее территории вели наступление на наше государство и до сих пор обстреливают Украину оттуда.

Аналитики американского Института изучения войны считают, что участие Беларуси в войне против Украины маловероятно.

Об этом сегодня, 3 ноября, говорится в отчете американского Института по изучению войны.

Эксперты напомнили, что министр обороны Беларуси Виктор Хренин 2 ноября сообщил, что Россия и Беларусь провели ежегодное заседание Объединенной коллегии Минобороны с целью укрепления "общего военного потенциала" Союзного государства России и Белоруссии для противодействия "вызовам и угрозам военного характера" со стороны НАТО.

"Заявление Хренина, вероятно, призвано продемонстрировать лояльность Беларуси к России и представить Западу образ белорусско-российского военного единства. Как ранее оценивали в ISW, вступление Беларуси в войну остается маловероятным из-за множества внутренних последствий, которые такие действия будут иметь для режима президента Александра Лукашенко, а также из-за ограниченных военных возможностей Беларуси", -отметили эксперты.

Совместная группировка войск РФ и Белоруссии

Президент России Владимир Путин и самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Лукашенко заявил о военной угрозе своей стране и обвинил Украину в подготовке наступления.

Также Лукашенко заявил, что Запад якобы рассматривает "варианты возможной агрессии против Беларуси", в том числе применение ядерного оружия.

После этого глава минобороны Беларуси Виктор Хренин записал видеообращение, в котором заверил, что его страна не хочет воевать "ни с литовцами, ни с поляками, ни, тем более, с украинцами".

Позже Россия начала перебрасывать в Беларусь военные самолеты и вертолеты для региональной группировки войск.

В Объединенных силах ВСУ отметили, что Украина постоянно готовится к вероятному наступлению со стороны Беларуси. Однако для наступления из Беларуси в Украину нужно около 50-70 тысяч военнослужащих.

Маневрамы в Беларуси Кремль готовит ловушку для ВСУ, будет ли Лукашенко воевать - Сергей Пелеса

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