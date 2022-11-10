Акторка Ходос прокоментувала, чому Паперна та Безрук залишилися в Росії

Також знаменитість розповіла, як реагувати на артистів, які підтримали війну в Україні.

Українська акторка Валерія Ходос прокоментувала, чому її колеги за сценою, акторки Антоніна Паперна та Галина Безрук, залишилися жити в Росії після початку повномасштабної війни.

Знаменитість переконана, що у них був шанс виїхати з РФ, навіть зараз вони це можуть зробити. Утім, Антоніна і Галина обрали жити в країні-агресорці.

"Я не хочу їх виправдовувати, тому що у них був шанс виїхати. І він навіть зараз є – вони можуть виїхати до іншої країни і не підтримувати війну проти своєї країни", - розповіла Ходос в інтерв'ю "Rostyslove Production".

Тоня Паперна з чоловіком-росіянином / Фото: instagram.com/tony__pepper

Валерія припускає, що Паперна і Безрук не хочуть втратити своїх чоловіків, тому й залишилися поруч з ними у Росії

"Я можу так припустити, що це жінки, які не мають впливу, своєї позиції в сім'ї. Можливо, вони бояться втратити чоловіка, сказавши: "Ні! Я не хочу жити в цій країні, яка напала". Можливо, вони бояться, не відчувають силу правоту, тому що бути жінкою з дитиною… Мабуть, це ті жінки, які роблять так, як це кажуть чоловіки", - додала акторка.

Галина Безрук з чоловіком-росіянином / Фото: instagram.com/galina_bezruk

Ходос переконана, що зіркам, які підтримали російську агресію або ж обрали мовчання, треба заборонити в'їзд до України та позбавити їх громадянства.

"Заборонити в'їзд до України та відібрати громадянство. Свій вибір вони зробили. У нас своя позиція, вони показали свою позицію. Це їхній вибір", - додала Валерія.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський розглянув петицію про заборону росіянам здійснювати творчу діяльність на території України. Відомо, яке рішення ухвалив президент.

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