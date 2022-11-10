Актриса Ходос прокомментировала, почему Паперная и Безрук остались в России

Также знаменитость рассказала, как реагировать на артистов, которые поддержали войну в Украине.

Украинская актриса Валерия Ходос прокомментировала, почему ее коллеги по сцене, актрисы Антонина Паперная и Галина Безрук остались жить в России после начала полномасштабной войны.

Знаменитость убеждена, что у них был шанс уехать из РФ, даже сейчас они могут это сделать. Впрочем, Антонина и Галина выбрали жить в стране-агрессоре.

"Я не хочу их оправдывать, потому что у них был шанс уехать. И он даже сейчас есть – они могут уехать в другую страну и не поддерживать войну против своей страны", — рассказала Ходос в интервью "Rostyslove Production".

Тоня Паперная с мужем-россиянином / Фото: instagram.com/tony__pepper

Валерия предполагает, что Паперная и Безрук не хотят потерять своих мужчин, потому и остались рядом с ними в России

"Я могу так предположить, что это женщины, у которых нет влияния, своей позиции в семье. Возможно, они боятся потерять мужа, сказав: "Нет! Я не хочу жить в этой стране, которая напала". Возможно, они боятся, не чувствуют силу правоты, потому что быть женщиной с ребенком… Пожалуй, это те женщины, которые поступают так, как говорят мужья", — добавила актриса.

Галина Безрук с мужем-россиянином / Фото: instagram.com/galina_bezruk

Ходос убеждена, что звездам, которые поддержали российскую агрессию или выбрали молчание, нужно запретить въезд в Украину и лишить их гражданства.

"Запретить въезд в Украину и отобрать гражданство. Свой выбор они сделали. У нас своя позиция, они показали свою позицию. Это их выбор", — добавила Валерия.

Напомним, что недавно Владимир Зеленский рассмотрел петицию о запрете россиянам осуществлять творческую деятельность на территории Украины. Известно, какое решение принял президент.

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