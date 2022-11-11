Германия выделила Украине 1 млрд евро: на что потратят деньги

Правительство Германии из своего бюджета на 2023 год дополнительно выделило Украине 1 млрд евро. Эти деньги будут направлены на киберзащиту и сбор доказательств военных преступлений России.

Об этом сообщает Reuters.

"Дополнительное выделение средств происходит на фоне споров относительно того, должна ли Германия оказывать военную помощь Украине, которая заявляет, что ей нужно наступательное боевое оружие, в том числе танки, чтобы дать отпор российской армии", – говорится в сообщении.

Последний разговор Зеленского с Шольцом

Сегодня, 11 ноября, президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцом. Стороны в частности обсудили ситуацию на поле боя, в том числе новые российские удары по гражданским.

Глава государства также поблагодарил канцлера ФРГ за весомый вклад Германии в оборону границ и неба над Украиной.

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