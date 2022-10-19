Экс-муж Славы Каминской неожиданно приехал к ней и детям в Нидерланды

Экс-муж певицы Славы Каминской, пластический хирург Эдгар Каминский неожиданно приехал в Нидерланды, где артистка находится с их маленькими детьми.

Так, у себя на странице в Instagram Каминский разместил фото и видео, как проводит время с детьми. Семья погуляла по городу, а также поездила на велосипедах. Так вот Эдгар показал, как отвез дочь и сына в школу.

Эксмуж Славы Каминской с детьми / Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi

Эксмуж Славы Каминской с детьми / Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi

"Время ценнее подарков. Жизнь каждого из нас изменилась. Раньше перед встречей с детьми проверял пробки на улицах Киева, выбирая более короткий путь, теперь выбираю авиасообщение. "Папа, ты отведешь меня в школу? Правда, правда? Я об этом мечтала!" — дети также начинают ценить нематериальные вещи. Взгляды на жизнь становятся проще, выбранная цель крепче. Находясь в постоянных мыслях, воспоминаниях и сравнениях с прошлым — вам будет болезненно. Так как раньше уже не будет, однако может и будет лучше", — подписал кадры с детьми Каминский.

Тем временем Слава Каминская не упустила возможности, чтобы прокомментировать фото с экс-супругом и детьми: "У нас лучший папа. Его выбрала мама, а он – когда-то маму. Но у нас гениальные дети! И пусть все срут друг друга во время развода, а я буду тебе всегда по всему любить и буду благодарна за наших детей", – написала Слава.

Отметим, что Слава и Эдгар Каминский развелись в 2019 году после пяти лет брака. У экс-супругов двое общих детей – 7-летний сын Леонард и 6-летняя дочь Лаура.

Напомним, что на днях Слава Каминская эмоционально обратилась к своим хейтерам и объяснила, почему решила сейчас жить за границей. Певица отметила, что не хотела уезжать из Украины, однако была вынуждена это сделать ради детей. Также артистка добавила, что за все эти годы тяжело работала и теперь имеет право дать своим детям спокойную и безопасную жизнь в другой стране.

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