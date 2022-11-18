"Тобі привезти вухо негра, мамо?": окупант вважає, що під Кремінною воює із військами зі всього світу

Росіяни не ймуть віри, що українські війська їм насипають перцю і оправдовують свої невдачі тим, що нібито воюють із військами з усього світу.

Російський окупант, який перебуває під Кремінною Луганської області, впевнений, що воює не із ЗСУ, а з військами із усього світу.

Розмову загарбника перехопила українська розвідка, передає ГУР Міноборони.

Окупант розповів свої мамі, що перебуває на другій лінії оборони, яку ЗСУ штурмували, утім він вважає, що воює не проти українських військ, а з військами з усього світу.

"Нас вчора оточували. Думав, все, візьмуть в кільце. Так, вчора провалили оборону. Все спалахувало. Тут хохлів вже немає: негри, араби, французи, канадці, фінляндці, америкоси. Тобі привезти вухо негра, мам?", - сказав російський загарбник.

Ситуація на фронті

Армія Російської Федерації веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Свюєю чергою, ЗСУ відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Опитне, Первомайське, Водяне та Новомихайлівка Донецької області.

За даними британської розвідки, РФ може перекинути частину виведених з Херсона військ на Бахмутський напрямок в Донецькій області для підкріплення там своїх підрозділів. За словами військового експерта Романа Світана, Росія вже перекинула на Донбас частину цих військ, які посилили натиск окупантів на східному напрямку. Він додав, що "наші хлопці витримують вже в 2-3 рази більше вогневе навантаження, ніж було до виходу цього підрозділу з правого на лівий берег".

Водночас за добу ЗСУ ліквідували 350 окупантів. Таким чином, станом на 18 листопада загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 83 460 осіб.

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