Алексей Арестович рассказал о 18-летней дочери от первого брака

Советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал о своей старшей дочери Аэлите, родившейся в его предыдущем браке.

Так, отвечая на вопрос Марички Довбенко для ее YouTube-канала в программе "У ліжку", хочет ли он еще детей, Арестович ответил, что теперь уже ждет только внуков.

"Нет, теперь только внуки. Я до войны, помню, лез в каком-то очередном детском лабиринте, съезжал с горки, падал в эти шарики и тут вдруг поймал себя на мысли, что делаю это 18 лет подряд. Старшей дочери 18 лет. Я немного устал. Подожду внуков", — прокомментировал политик.

Алексей Арестович с супругой Анастасией и дочерью / Фото: facebook.com/alexey.arestovich

Кроме того, Арестович отметил, что ему нет необходимости отгонять поклонников от своих детей, поскольку его дочери волевые и "прекрасно справятся с любой проблемой и без отца".

Дочь Алексея Арестовича Аэлита / Фото: facebook.com/alexey.arestovich

Дочь Алексея Арестовича Аэлита / Фото: facebook.com/alexey.arestovich

Алексей Арестович с дочерью Аэлитой / Фото: facebook.com/alexey.arestovich

Напомним, что Алексей Арестович дважды женат. О первой его жене почти ничего не известно, вторая жена советника Офиса президента Анастасия – директор по развитию в одном из издательств. Супруги воспитывают двоих общих детей, также у Арестовича есть старшая дочь от первого брака Аэлита.

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