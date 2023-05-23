Пункт пропуска "Грайворон" возвращен под контроль российских пограничников — росСМИ

В Белгородской области отменен режим контртеррористической операции.
Пункт пропуска "Грайворон" в Белгородской области возвращен под контроль российских пограничников.
Об этом сообщает Telegram-канал Baza 23 мая.
Отмечается, что в Белгородской области отменен "Режим контртеррористической операции".
Что произошло в Белгородской области
В Белгородскую область 22 мая зашли добровольцы легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса". Своей целью они назвали создание демилитаризованной зоны вдоль российско-украинской границы и освобождение РФ от путинского режима.
Так, российские добровольцы сообщили, что освободили поселок Козинка и о штурме города Грайворон. Местные власти заявили о бегстве жителей Грайворонского округа. На территории Белгородской области был объявлен режим контртеррористической операции. Утром 23 мая российские добровольцы заявили о своем продвижении по региону.
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