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Пункт пропуска "Грайворон" возвращен под контроль российских пограничников — росСМИ

Пункт пропуска "Грайворон" возвращен под контроль российских пограничников — росСМИ

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
7495
Время на прочтение
1 мин
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Пункт пропуска "Грайворон" возвращен под контроль российских пограничников — росСМИ

РосСМИ сообщают, что пункт пропуска "Грайворон" возвращен под контроль российских пограничников. / Фото: Фото из социальных сетей

В Белгородской области отменен режим контртеррористической операции.

Пункт пропуска "Грайворон" в Белгородской области возвращен под контроль российских пограничников.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza 23 мая.

Отмечается, что в Белгородской области отменен "Режим контртеррористической операции".

Что произошло в Белгородской области

В Белгородскую область 22 мая зашли добровольцы легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса". Своей целью они назвали создание демилитаризованной зоны вдоль российско-украинской границы и освобождение РФ от путинского режима.

Так, российские добровольцы сообщили, что освободили поселок Козинка и о штурме города Грайворон. Местные власти заявили о бегстве жителей Грайворонского округа. На территории Белгородской области был объявлен режим контртеррористической операции. Утром 23 мая российские добровольцы заявили о своем продвижении по региону.

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Дата публикации
Просмотры
7495
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