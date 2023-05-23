В российском Курске горит тракторный завод (фото)

В результате чего загорелось производство — сейчас неизвестно.
Ни суток без пожаров в России. 23 мая в стране-агрессоре загорелся тракторный завод.
Соответствующая информация появилась в соцсетях.
Эстафету взрывов и пожаров продолжил российский Курск, где вспыхнул тракторный завод.
В результате чего произошло возгорание и действительно ли на заводе производили тракторы, а не боевые машины и боеприпасы — неизвестно.
"Сегодняшнюю российскую эстафету взрывов и пожаров продолжает Курск. Там внезапно загорелся тракторный завод", — написал в соцсети журналист Андрей Цаплиенко.
Напомним, что оккупанты минуют левый берег Днепра и ставят заграждения против плавсредств.
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