В российском Курске горит тракторный завод (фото)

В результате чего загорелось производство — сейчас неизвестно.

Ни суток без пожаров в России. 23 мая в стране-агрессоре загорелся тракторный завод.

Соответствующая информация появилась в соцсетях.

Эстафету взрывов и пожаров продолжил российский Курск, где вспыхнул тракторный завод.

В результате чего произошло возгорание и действительно ли на заводе производили тракторы, а не боевые машины и боеприпасы — неизвестно.

"Сегодняшнюю российскую эстафету взрывов и пожаров продолжает Курск. Там внезапно загорелся тракторный завод", — написал в соцсети журналист Андрей Цаплиенко.

Напомним, что оккупанты минуют левый берег Днепра и ставят заграждения против плавсредств.

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