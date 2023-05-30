Подорожает ли стоимость проезда в Киеве: в КГГА ответили

Киевский транспорт переживает не лучшие времена. Из-за войны и экономической нестабильности — реальная себестоимость проезда значительно превышает те суммы, которые платят киевляне за проезд.

Сайт ТСН.ua решил выяснить, ждать ли подорожания стоимости проезда и есть ли в этом сейчас необходимость. Свои вопросы мы задали Николаю Поворознику, первому заместителю главы КГГА.

Николай Поворозник, первый заместитель председателя КГГА/фото КГГА

В столице снова заговорили о повышении стоимости проезда в городском транспорте. Насколько это сейчас необходимо городу во время войны?

Сейчас город не планирует поднимать стоимость проезда в общественном транспорте. Речь идет о том, что на сегодняшний день, себестоимость перевозки одного пассажира и стоимость проезда совершенно не сопоставимы цифры. Мы об этом говорили еще в мирном 2021 году. Уже тогда была необходимость пересмотра тарифов. За это время себестоимость одной поездки значительно увеличилась.

Я напомню, себестоимость проезда была в 2021 году в пределах 20 гривен – метро и наземный транспорт. Тогда мы говорили о том, что в какой-то части нужно увеличить тариф, но он остался неизменным – одноразовая поездка 8 гривен, а льготная от 6 гривен 20 копеек, если приобретаете сразу 50 поездок.

Сейчас речь не идет о поднятии тарифов. Мы говорим, что такая проблема существует, и мы от этого никуда не денемся. Просто напомню, что действующий тариф был установлен с 2018 года. За это время у нас появились новые трамваи, автобусы, троллейбусы. Заработали новые транспортные линии. И работа по улучшению транспортной сферы столицы продолжается.

В случае принятия решения о пересмотре тарифов. Будут ли в условиях войны проведены общественные слушания?

Конечно. Вопросы увеличения тарифов на проезд проходят через обязательное проведение общественных слушаний. Есть соответствующая процедура утверждения тарифа и от нее точно никто отходить не будет. В случае принятия решения они будут проведены, а также будут сделаны все соответствующие согласования и регулирования.

Пока идет война о подорожании тарифа на проезд в общественном транспорте Киева, нет смысла говорить. Вспомните прошлый год – с марта по май проезд в транспорте вообще был бесплатным. И сейчас, когда звучит сигнал тревоги в метрополитене не сильно рассчитаешь – кто оплатил проезд, а кто нет, потому что во время тревоги вход на станции через турникеты свободен.

Подавал ли свои расчеты себестоимости проезда Киевский метрополитен? Там давно сетуют на финансовые затруднения. Какую стоимость проезда просят они?

Конечно, они дают свои расчеты. На 2021 год себестоимость поездки в метрополитене была 22 гривны, а в наземном транспорте – 22,20 грн. С этого времени увеличилась стоимость электроэнергии, горючего, запчастей. Но о новой себестоимости поездки будет смысл говорить, когда будет идти речь о самом приведении тарифов на проезд к экономически обоснованным. Сейчас об этом речь не идет. Просто мы говорим, что стоимость перевозки не соответствует той цене, которую уплачивают пассажиры.

Обычно за общественным транспортом дорожает проезд и в частных маршрутках. Насколько может увеличиться проезд в маршрутных такси?

Частные перевозчики, работающие в Киеве, также проверяются на обоснованности их тарифов. Они могут устанавливать свой экономически обоснованный тариф, но они тоже проверяются соответствующими структурами. Поэтому если тариф подкреплен и доказан обоснованием, они могут это делать. А насколько именно, знают только они.

Расскажите изменится ли система оплаты проезда в Киеве? Ранее вы рассказывали, что в случае подорожания киевляне будут платить за проезд меньше гостей столицы.

На 2021 год мы так и планировали. Так, киевляне должны были платить меньше пользуясь в транспорте Картой Киевлянина. Все эти планы остались актуальными. Когда будем возвращаться к вопросу рассмотрения тарифов на проезд, будем предлагать различные современные варианты оплаты. Сейчас и технологии немного пошли вперед и эффективно заработал "Киев цифровой" в качестве транспортной карты. Конечно, будем предлагать и обсуждать новые системы оплаты, чтобы прийти к общему и взаимовыгодному результату.

Удорожает ли стоимость проезда в Киеве в этом году?

Как уже говорил Виталий Кличко, в ближайшее время, пока идет широкомасштабная война в Украине, цена на проезд в общественном транспорте столицы повышаться не будет.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал о новой системе оплаты проезда в столичных частных маршрутках и выяснял стоит ли ожидать удорожания стоимости проезда в маршрутных такси Киева.

Во время ракетной атаки на Киев обломок российской ракеты чуть не попал в маршрутку в районе станции метро "Почайна".

Читайте также:

Киевлян предупредили о задержке движения троллейбусов из-за ракетной атаки: подробности

"Землетрясение" в Киеве во время тревоги: известный сейсмолог рассказал свою версию событий

В Киеве водитель маршрутки взял пассажиров в "заложники": чем все закончилось, подробности скандала (видео)

Киевляне требуют не останавливать общественный транспорт во время тревоги: что говорят в КГГА