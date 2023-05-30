Курс валют на 30 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Официальный курс доллара не изменялся с 21 июля 2022 года.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 30 мая. В сутки курс доллара не изменился. Евро подешевело на 14 коп. Злотый снизился на 1 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 39,17 грн (-14 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,66 грн (-1 коп.).

В обменниках доллар продают в среднем по 37,23 грн. Покупают за 37,48 грн. За евро в обменниках предлагается 40,30 грн. Продают по 41,00 грн.

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 36,90 – 37,40 грн

"Ощадбанк" – 36,85 – 37,85 грн

"Укрэксимбанк" – 37,10 – 37,60 грн

"Райффайзен" – 37,10-37,55 грн

ПУМБ – 37,25 – 38,00 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 39,60 – 40,60 грн

"Ощадбанк" – 39,80 – 40,85 грн

"Укрэксимбанк" – 40,15 – 40,75 грн

"Райффайзен" – 40,10 – 40,65 грн

ПУМБ – 40,25- 41,25 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,66 – 8,86 грн

"Сбербанк" — 8,30 — 9,00 грн

"Укрэксимбанк" – 8,60 – 9,05 грн

ПУМБ – 8,60 – 9,10 грн

Напомним, льгота по уплате единого налога отменяется. С 2022 ФОП 1 и 2 группы могли уплачивать единый налог на добровольной основе, но с 1 июля 2023 года предприниматели будут платить единый налог.

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