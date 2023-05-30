Курс валют на 30 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Официальный курс доллара не изменялся с 21 июля 2022 года.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 30 мая. В сутки курс доллара не изменился. Евро подешевело на 14 коп. Злотый снизился на 1 коп.
Об этом сообщает Нацбанк.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 39,17 грн (-14 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 8,66 грн (-1 коп.).
В обменниках доллар продают в среднем по 37,23 грн. Покупают за 37,48 грн. За евро в обменниках предлагается 40,30 грн. Продают по 41,00 грн.
Курс доллара в банках:
- "ПриватБанк" – 36,90 – 37,40 грн
- "Ощадбанк" – 36,85 – 37,85 грн
- "Укрэксимбанк" – 37,10 – 37,60 грн
- "Райффайзен" – 37,10-37,55 грн
- ПУМБ – 37,25 – 38,00 грн
Курс евро в банках:
- "ПриватБанк" – 39,60 – 40,60 грн
- "Ощадбанк" – 39,80 – 40,85 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,15 – 40,75 грн
- "Райффайзен" – 40,10 – 40,65 грн
- ПУМБ – 40,25- 41,25 грн
Курс злотого в банках:
- "ПриватБанк" – 8,66 – 8,86 грн
- "Сбербанк" — 8,30 — 9,00 грн
- "Укрэксимбанк" – 8,60 – 9,05 грн
- ПУМБ – 8,60 – 9,10 грн
Напомним, льгота по уплате единого налога отменяется. С 2022 ФОП 1 и 2 группы могли уплачивать единый налог на добровольной основе, но с 1 июля 2023 года предприниматели будут платить единый налог.