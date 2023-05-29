Курс валют на 29 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины на 29 мая установил официальный курс доллара на уровне 36,56 грн. Он не менялся с 21 июля 2022 года. Евро за выходные подорожал на 7 копеек и стоит 39,31 грн

Об этом сообщает сайт НБУ.

Официальный курс польского злотого снизился на 4 копейки от уровня предыдущей недели и составил 8,66 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 37,3 грн. Покупают за 37,8 грн.

За евро в обменниках предлагается 40,3 грн. Продают по 41,3 грн.

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 36,95 – 37,45 грн

"Ощадбанк" – 36,85 – 37,85 грн

"Укрэксимбанк" – 37,20 – 37,70 грн

"Райффайзен" – 36,57-37.43 грн

ПУМБ – 37,25 – 38,00 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 39,70 – 40,70 грн

"Ощадбанк" – 39,80 – 40,85 грн

"Укрэксимбанк" – 40,35 – 40,95 грн

"Райффайзен" – 40,20 – 40.40 грн

ПУМБ – 40,25- 41,25 грн

Курс злотого в банках:

"Сбербанк" — 8,40 — 9,00 грн

"Укрэксимбанк" – 8,65 – 9,10 грн

ПУМБ – 8,60 – 9,10 грн

Ранее эксперты сообщили, что средний официальный курс доллара в Украине по итогам 2024 года составит 41,8 грн за доллар, а к концу года он вырастет до 43 гривен за доллар.