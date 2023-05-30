Этого не избежать: ученый предсказал гибель Черного моря

По мнению турецкого геолога, процесс запущен и вернуть его вспять уже нельзя.

Турецких геологов доктор Осман Бекташ убежден, что Черное море погибнет, и этого нельзя избежать. Причиной станет глобальное потепление, которое приведет к вымиранию многих видов моря.

Об этом пишет NV.

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Как пояснил ученый, Черное море состоит из трех слоев: нижний слой, содержащий ядовитые газы, средний слой, действующий как кондиционер с температурой около восьми градусов Цельсия, и верхний слой, богатый кислородом и морской жизнью. По мнению турецкого геолога, средний слой начал ставить тоньше.

Он предупреждает человечество, что в будущем ядовитые газы из нижнего слоя смешаются с верхним слоем, угрожая всем живущим вблизи моря.

Как сообщалось ранее, в Азовском море из-за российской оккупации погибают дельфины. Связано это с экологическим ухудшением ситуации.

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