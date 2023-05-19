В Азовском море из-за россиян гибнут дельфины

В Азовском море из-за русской оккупации погибают дельфины. Связано это с экологическим ухудшением ситуации.

Об этом на своей странице в соцсети написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

“Мор дельфинов продолжается. При такой температуре воздуха и времени года, единственная причина – экологическое ухудшение ситуации в Азове из-за действий окупантов. Россияне уничтожают все вокруг себя. Хуже варваров”, — подчеркнул Петр Андрющенко.

Напомним, что ВСУ на Таврическом направлении "минуснули" роту кафиров и четыре склада с боеприпасами.

Читайте также: