В Азовском море из-за россиян гибнут дельфины

Экологическая ситуация усугубилась из-за российской оккупации.
В Азовском море из-за русской оккупации погибают дельфины. Связано это с экологическим ухудшением ситуации.
Об этом на своей странице в соцсети написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
“Мор дельфинов продолжается. При такой температуре воздуха и времени года, единственная причина – экологическое ухудшение ситуации в Азове из-за действий окупантов. Россияне уничтожают все вокруг себя. Хуже варваров”, — подчеркнул Петр Андрющенко.
Напомним, что ВСУ на Таврическом направлении "минуснули" роту кафиров и четыре склада с боеприпасами.
Читайте также: