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В Азовском море из-за россиян гибнут дельфины

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
743
Время на прочтение
1 мин
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В Азовском море из-за россиян гибнут дельфины

В Азовском море гибнут дельфины/фото иллюстративный

Экологическая ситуация усугубилась из-за российской оккупации.

В Азовском море из-за русской оккупации погибают дельфины. Связано это с экологическим ухудшением ситуации.

Об этом на своей странице в соцсети написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

“Мор дельфинов продолжается. При такой температуре воздуха и времени года, единственная причина – экологическое ухудшение ситуации в Азове из-за действий окупантов. Россияне уничтожают все вокруг себя. Хуже варваров”, — подчеркнул Петр Андрющенко.

Напомним, что ВСУ на Таврическом направлении "минуснули" роту кафиров и четыре склада с боеприпасами.

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Дата публикации
Просмотры
743
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