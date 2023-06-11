Надя Дорофеева показала, как Миша Кацурин проводит время с ее мамой

Артистка уже познакомила близкого человека с избранником.
Певица Надя Дорофеева после тура по городам США и Европы вернулась в Украину.
Исполнительница показала, как проводит время дома в Киеве вместе со своим бойфрендом, ресторатором и музыкантом Мишей Кацуриным. В сторис своей страницы в Instagram Дорофеева разместила несколько видео, на которых ее бойфренд сосредоточенно работает над новым музыкальным материалом.
И вдруг Надя показала, что рядом находится и ее мама Ольга, приехавшая к дочери в гости. Дорофеева уже успела познакомить родного человека со своим любимым. И, судя по видео, с будущим вероятным зятем мама Ольга нашла общий язык.
В ролике, пока Кацурин играет на инструментах, Надя показывает маму: "Музыка маме не нравится", – подписала кадр Надя и сопроводила смайлом.
Также Дорофеева заинтриговала, что ей очень хочется показать поклонникам новую песню. К слову, в пятницу, 10 июня, Надя планировала премьеру своего свежего трека "Кохаю, але не зовсім". Но исполнительница приняла решение отложить выпуск песни из-за событий в Харьковской области.
Напомним, ранее бойфренд Нади Дорофеевой Миша Кацурин поделился фото из бомбоубежища. Ресторатор показал, как они с любимой проводят время в укрытии, когда россия обстреливает Украину ракетами.
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