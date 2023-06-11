Как не стать жертвой мошенников в Сети

Мошенничество в Интернете приобретает все большие масштабы.
Ежедневно украинцы совершают покупки онлайн. Именно в Сети появляется все больше новых афер, во время которых злоумышленники выманивают деньги.
В Киберполиции дали советы, как не попасть в ловушку мошенников во время онлайн-шопинга.
Основные правила:
- покупайте и оплачивайте только на проверенных ресурсах и убедитесь в правильности URL сайта. Даже малейшее несоответствие может означать, что пользователь попал на фишинговый сайт;
- отдавайте предпочтение наложенным платежам, чтобы минимизировать риски мошеннического завладения деньгами;
- не сообщайте никому данные своей банковской карты (особенно CVV-код и срок действия);
- для онлайн-шопинга лучше завести отдельную интернет-карту и переводить на нее только сумму, необходимую для оплаты;
- при покупке на платформе объявлений обсуждайте детали сделки только в чате этой платформы.
Напомним, на Волыни 63-летняя женщина отдала более 700 тысяч грн мошеннику, который обещал приехать к ней и жениться. Злоумышленник, с которым она познакомилась в соцсети, представился гражданином Сингапура.
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