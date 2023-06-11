Потери врага перевалили за 215 тысяч: Генштаб обновил данные

По состоянию на 11 июня 2023 года ВСУ ликвидировали 215 640 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 980 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие потери:

личного состава – около 215 640 (+980) человек ликвидировано

танков ‒ 3926 (+17)

боевых бронированных машин ‒ 7631 (+24)

артиллерийских систем – 3736 (+19)

РСЗО – 601 (+1)

средства ПВО ‒ 362

самолетов – 314

вертолетов – 299

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3300 (+37)

крылатые ракеты ‒ 1183 (+7)

корабли /катера ‒ 18

автомобильной техники и автоцистерн – 6461 (+33)

специальная техника ‒ 509 (+2)

Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив 8 ракет, в частности, 4 крылатые ракеты наземного базирования "Искандер", и 35 иранских ударных БпЛА типа "Shahed" по военным объектам и об критической инфраструктуры.

Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 2 крылатые ракеты и 20 ударных БпЛА типа "Shahed". Кроме того, враг нанес 92 авиационных удара и совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушены и повреждены частные дома.

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