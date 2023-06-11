Оккупанты атаковали Днепропетровщину дронами и артиллерией — ОВА

Обошлось без жертв и пострадавших.

В ночь на 11 июня российские войска снова терроризировали Днепропетровщину.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

"Этой ночью украинские защитники из воздушного командования "Восток" метко попали по вражеским беспилотникам — "минуснули" сразу три "шахеда", которые захватчики направили на Днепропетровщину. Кроме того, россияне атаковали область и из тяжелой артиллерии — били по Марганцу. К счастью, мирные жители не пострадали", – написал он.

По его словам, другие последствия вражеской атаки уточняются.

Ранее стало известно, что россияне в течение суток атаковали девять громад Сумщины. В области прогремели 136 взрывов.