Продолжаются тяжелые бои: Генштаб сообщил, что происходит на фронте

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив 8 ракет, в частности, 4 крылатые ракеты наземного базирования "Искандер", и 35 иранских ударных БпЛА типа "Shahed" по военным объектам и объектам критической инфраструктуры.

Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 2 крылатые ракеты и 20 ударных БпЛА типа "Shahed". Кроме того, враг нанес 92 авиационных удара и совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушены и повреждены частные дома.

Об этом сообщил Генштаб.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей, продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки на указанном участке фронта произошло 35 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Сеньковка Черниговской области; Нововасиловка, Середина-Буда, Чуйковка, Харьковка, Сосновка, Волковка, Степок, Большая Писаревка, Поповка, Дмитровка Сумской области, а также Уды, Старица, Волчанск, Бударки, Нестерное и Малая Волча на Харьковщине.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Петро-Ивановка, Новомлынск, Западное, Масютовка, Кисловка, Табаевка на Харьковщине и Новоселовке Луганской области.

На Лиманском направлении в течение минувших суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Невское, Ямполевка, Заречное, Лиман, Спирное, Веселое, Раздолевка и Рай-Александровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник совершал наступательные действия в направлении Белой Горы, успеха не имел. Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Белая Гора, Дилиевка, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василовка, Ивановское, Белая Гора, Дружба, Торецк, Железное и Северное.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не производил. Нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Невельского. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки.

На Шахтерском направлении враг нанес авиаудары в районах Пречистовки, Золотой Нивы и Великой Новоселки и обстрелял из артиллерии Угледар Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Нанес авиационные удары в районах Новопавловки, Гуляйполя и Орехова Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Также наши защитники уничтожили 4 вражеских разведывательных БПЛА разных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 2 пункта управления, 5 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 1 артиллерийское подразделение на огневой позиции и еще 4 важных объекта противника.

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