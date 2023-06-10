ВСУ ведут наступательные операции в районе Бахмута: ISW о боевых действиях в городе

Вооруженные силы Украины ведут активные боевые действия в Бахмуте Донецкой области. В настоящее время продолжаются наступательные операции. Оккупационные войска армии РФ перешли к обороне.

Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики ссылаются на украинское Минобороны и Генштаб. ISW вспоминают замминистра обороны Анну Маляр, которая сообщила, что ВСУ ведут активные действия в районе Бахмута, а также заявление командующего Сухопутными войсками Александра Сырского о том, что операции украинских сил на Бахмутском направлении продолжаются, а в Бахмуте российские войска обороняются.

Со ссылкой на спикера Восточной группировки войск полковника Сергея Череватого специалисты Института отмечают, что за прошедшие сутки, 9 июня, российские и украинские войска провели 15 боев близ Бахмута. Кроме того, один российский блоггер утверждал, что украинцы совершили ограниченное продвижение к западу от Берховки и в направлении Клищиевки.

Сообщается, что ВСУ проводили штурмовые операции вблизи Дубово-Василовки. Также в украинском Генштабе заявили, что армия страны-агрессорки вели безуспешные наступательные действия вблизи Орехово-Василовки, Богдановки, Ивановского, Белой Горы и Ступочков.

В Генштабе Украины отметили, что, в свою очередь, оккупанты вели безуспешные наступательные действия вблизи Опросного, Северного и Невельского. Украинские силы отразили российские атаки вблизи Марьинки. Чеченский отряд "Ахмат" действует, грабит и снимает сценические боевые видео в юго-западной части Донецка, добавляют в ISW.

Ситуация в Бахмуте. Карта боев ISW.

Напомним, в ВСУ сообщили, что через сутки, 8 июня, на Бахмутском направлении Силы обороны Украины продвинулись на 1,2 км. В то же время захватчики сопротивляются, пытаются накрыть артиллерийским огнем украинские подразделения.

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