Продолжаются тяжелые бои: Генштаб сообщил последние новости с фронта

ВСУ отразили все атаки.
Российские захватчики сосредотачивают основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. Идут тяжелые бои. За прошедшие сутки на этом участке фронта произошло 34 боевых столкновения.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
В Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.
Северское и Слобожанское направления
Противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Усиливает состав группировки прикрытие границы за счет подразделений территориальных войск. За прошедшие сутки враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Бударки Харьковской области. Совершил также минометные и артиллерийские обстрелы 36 населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей.
Купянское направление
Захватчики нанесли авиационные удары по Котляровке Харьковской области и Стельмаховке на Луганщине. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Двухлетнее, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.
Лиманское направление
В течение суток противник совершал безуспешные наступательные действия в районах Белогоровки и Веселого. Нанес авиаудары по населенным пунктам Невское Луганской области и Ямполевку, Дроновку, Северск, Спорное Донецкой области. Артиллерийские обстрелы потерпели Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Верхнекаменное, Спорное и Раздолевка Донецкой области.
Бахмутское направление
Противник вел наступательные действия в направлении Богдановки, успеха не имел. Нанес авиаудары вблизи населенных пунктов Курдюмовка, Белая Гора и Торецк. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы 11 населенных пунктов.
Авдеевское направление
Противник предпринял неудачные попытки наступления недалеко от Северного. Нанес авиационные удары в районе Васильевки, Первомайского и Невельского Донецкой области. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Новодонецкое, Бердичи, Авдеевка, Водяное, Невельское и Первомайское Донецкой области.
Марьинское направление
Украинские защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник понес потери. В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы в районе населенных пунктов Георгиевка, Марьинка, Островское, Курахово, Дачное, Победа, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области.
Шахтерское направление
Враг нанес авиационные удары в районе Великой Новоселки и Благодатного. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Шахтерское, Новоукраинка, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области.
Запорожское и Херсонское направления
Противник обороняется. Нанес авиационные удары в районах Времевки, Новоселки, Новополя Донецкой области и Ольговского, Гуляйполя и Степного в Запорожье. Совершил артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов.
Ранее эксперты сообщили, что украинские военные наступают на четырех основных направлениях. Контратаки ВСУ результативны.
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