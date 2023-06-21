Якому знаку зодіаку пощастить 22 червня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 22 червня?

День численних спокус, яким – зрозуміло, за можливості – необхідно чинити опір. Можливо, це буде непросто, але якщо це вдасться, можна буде відчувати законну гордість за свою силу волі. Часто в такі дні життя ставить людей у ситуацію, в якій їм доводиться вибирати, на чиєму боці вони перебувають – добра чи зла, що їм ближче – світло чи темрява. Лише від нас самих залежить, чому саме ми віддамо перевагу, головне – розуміти, що за свій вибір у будь-якому разі доведеться відповідати.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки отримають можливість налагодити з близькою людиною стосунки, які вже давно далеко не найкращі. Представники інших знаків, найімовірніше, не звернули б на такі розбіжності уваги, але Раки дуже сенситивні, у них навіть найменша сварка чи непорозуміння викликають серйозний моральний дискомфорт. На щастя, енергії нинішнього дня дозволять їм порозумітися з тим, кого вони кохають, що стане причиною їхнього прекрасного настрою, а це, як відомо, з ними трапляється нечасто.

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