Зафіксовано зліт двох стратегічних бомбардувальників Ту-22м3 з території РФ

Зафіксовано зліт двох стратегічних бомбардувальників Ту-22м3 з аеродрому Шайковка Калузької області Росії.

Про це повідомило командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

Головне озброєння бомбардувальника – це протикорабельна гіперзвукова крилата ракета Х-22. Взимку 2023-го під час масованої ракетної атаки по Україні російський бомбардувальник Ту-22м3 такою крилатою ракетою X-22 зруйнував багатоповерхівку у Дніпрі.

Сучасні ракети Х-22 можуть долати відстань до 600 км. Одна з модифікацій цієї ракети, так звана Х-22НА, потужністю бойової частини в 950 кг гексогену, може обстрілювати цілі на землі, націлившись на "точку на карті". Однак, чим далі від цілі відбувається пуск, тим складніше витримати точність.

Читайте також: