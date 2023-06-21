Зафиксирован взлет двух стратегических бомбардировщиков Ту-22м3 с территории РФ

Зафиксирован взлет двух стратегических бомбардировщиков Ту-22м3 с аэродрома Шайковка Калужской области России.

Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

Главное вооружение бомбардировщика – это противокорабельная гиперзвуковая крылатая ракета Х-22. Зимой 2023 во время массированной ракетной атаки по Украине российский бомбардировщик Ту-22м3 такой крылатой ракетой X-22 разрушил многоэтажку в Днепре.

Современные ракеты Х-22 могут преодолевать расстояние до 600 км. Одна из модификаций этой ракеты, так называемая Х-22НА, мощностью боевой части в 950 кг гексогена может обстреливать цели на земле, нацелившись на "точку на карте". Однако чем дальше от цели происходит пуск, тем сложнее выдержать точность.

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