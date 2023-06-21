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Данілов про дестабілізацію в РФ: "внутрішня боротьба набирає обертів"

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Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Данілов про дестабілізацію в РФ: "внутрішня боротьба набирає обертів"

Данілов розповів, що в РФ розпочалася внутрішня боротьба за владу. / Фото: Право на владу

За словами Данілова, Кремль вирішив трохи охолодити запал глави Чечні: пропагандистам заборонили говорити, що кадирівці є героями.

Процес внутрішньої дестабілізації в Росії набирає обертів і з часом буде розгортатися дедалі більше.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За його словами, була конкуренція між приватними компаніями, які набирали з осіб, які були в зонах позбавлення волі.

"Сьогодні заборонено вживати словосполучення "Пригожин" на території Росії. Крім того, те, що стосується чеченського чинника – так само ухвалено рішення, щоб ні в якому разі не розповідати, що нібито вони є там героями... У них внутрішня боротьба набирає обертів. Я думаю, що чим далі, вона все більше й більше буде розгортатися, що буде абсолютно на нашу користь", – вважає Данілов.

Раніше Олексій Данілов визнав, що ситуація під час контрнаступу є дуже складною і назвав головний пріоритет ЗСУ.

Нагадаємо, власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин підтвердив успіхи ЗСУ під час контрнаступу і заявив, що ЗСУ відбили "величезні шматки територій". Також він вкотре розкритикував Міноборони РФ на чолі з Шойгу.

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Дата публікації
Перегляди
766
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