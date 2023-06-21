"Я люблю маму": справу найстаршої породіллі України Підвербної несподівано закрили

За словами 78-річної матері, дівчинка не підтвердила у суді фактів побиття.

Справу проти найстаршої породіллі України, 78-річна мешканки Чернігова Валентини Підвербної, яка нібито вчиняла домашнє насильство над 12-річною донькою, було закрито.

Про це передає ТСН.

Справа була закрита у зв’язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення.

"Усі докази зібрали, допитали всіх, матеріали, які були дослідили, суддя не побачила складу адміністративного правопорушення. На нашу думку і суд нашу думку підтримав, що насильства у сім’ї не було. Мати не чинила насильства стосовно дочки, не обґрунтований протокол підлягає закриттю", – розповів захисник Підвербної Андрій Котенок.

За його словами, дівчинка не підтвердила у суді фактів побиття.

"Про насильство вона не говорила. Каже: я люблю маму. Це дитина, але щоб її били ображали такого не говорила ", – сказав Котенок.

Зазначимо, що справу розглядали у закритому режимі.

Б'є, дряпає і хоче довести до самогубства доньку: суд розглядає справу найстаршої матері в Україні

Нагадаємо, 24 квітня на сторінці в Instagram доньки Підвербної Анни-Марії вперше з'явився допис про те, що нібито мати знущається і б'є її. Дівчинка повідомила, що її мати начебто завдає їй тілесних ушкоджень, ображає через вроджену косоокість та хоче довести до самогубства.

Після цього соціальні служби вилучили доньку до рішення суду. Сусіди також підтвердили, що з квартири Підвербної постійно лунали крики, а мати не пускала додому нікого, навіть поліцію і соцслужби.

У березні цього року суд вже розглядав справу про невиконання обов’язків щодо виховання дітей та вчинення психологічного насильства Підвербною. Проте справу тоді також закрили.

Нагадаємо, Валентина Підвербна відома тим, що народила її у віці 65 років та була на той час, 2011 року, найстаршою, у кого в Україні прийняли пологи.

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