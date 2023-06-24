Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
В Воронеже вспыхнул мощный пожар на нефтебазе

В Воронеже вспыхнул мощный пожар на нефтебазе

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
2608
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Воронеже вспыхнул мощный пожар на нефтебазе

В Воронеже вспыхнул мощный пожар на нефтебазе. Фото: скриншот.

Над нефтебазой поднимаются клубы дыма.

В российском Воронеже днем 24 июня вспыхнул мощный пожар на нефтебазе. Над местом происшествия валит черный дым. В городе также раздались взрывы.

Об этом пишут пропагандистские СМИ РФ.

Как отмечается, огонь охватил базу недалеко от улицы Ленинградской. О официальных причинах пожара в Воронеже пока неизвестно.

"Уже ничего не понятно - то ли это очередной беспилотник ВСУ, то ли бои "Вагнера" с МО РФ. Россия погружается в хаос", — написал журналист Денис Казанский.

Местные каналы сообщают, что по нефтебазе в Воронеже нанесен удар с вертолета.

Напомним, в России продолжается противостояние между "вагнеровцами" и регулярной армией РФ. Авиация РФ наносит удары по дороге федерального значения в Воронежской области М-4, по которой двигаются бойцы ЧВК "Вагнер".

Подробности читайте по ссылке – ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию событий.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2608
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация