В Воронеже вспыхнул мощный пожар на нефтебазе

Над нефтебазой поднимаются клубы дыма.
В российском Воронеже днем 24 июня вспыхнул мощный пожар на нефтебазе. Над местом происшествия валит черный дым. В городе также раздались взрывы.
Об этом пишут пропагандистские СМИ РФ.
Как отмечается, огонь охватил базу недалеко от улицы Ленинградской. О официальных причинах пожара в Воронеже пока неизвестно.
"Уже ничего не понятно - то ли это очередной беспилотник ВСУ, то ли бои "Вагнера" с МО РФ. Россия погружается в хаос", — написал журналист Денис Казанский.
Местные каналы сообщают, что по нефтебазе в Воронеже нанесен удар с вертолета.
Напомним, в России продолжается противостояние между "вагнеровцами" и регулярной армией РФ. Авиация РФ наносит удары по дороге федерального значения в Воронежской области М-4, по которой двигаются бойцы ЧВК "Вагнер".
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