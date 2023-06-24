Путин пожаловался Лукашенко на военный мятеж Пригожина в РФ

Путин рассказал Лукашенко о последних событиях в РФ.

Утром субботы, 24 июня, российский президент-диктатор Владимир Путин позвонил другому диктатору Александру Лукашенко, фейковому президенту Беларуси, и рассказал о последних событиях в РФ.

Об этом сообщает со ссылкой на прессслужбу Лукашенко.

"Президент России позвонил сегодня утром Президенту Беларуси, состоялся телефонный разговор. Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о ситуации в России", — говорится в сообщении.

Стоит добавить, что по данным портала Radarbox, отслеживающего данные о маршрутах полетов, самолет семьи Лукашенко ночью вылетел из Беларуси. Бизнес-джет вылетел из Национального аэропорта в 00.01 ночи 24 июня и в 5 утра приземлился в Турции. Интересный момент, что борт пытался облетать Краснодарский и Ставропольский края России.

Тем временем в России началась гражданская война. Ночью 24 июня наемники ППК "Вагнер" под руководством олигарха Евгения Пригожина пересекли государственную границу России и вошли в Ростов. Также в пресс-службе Пригожина заявили, что они контролируют Воронеж.

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