Самолет семьи Лукашенко тайно вылетел из Беларуси — СМИ

Правительственный самолет, которым пользуется только верхушка или члены семьи самопровозглашенного президента Беларуси Александр Лукашенко, ночью вылетел из Минска.

Об этом сообщает портал Reform.by со ссылкой на данные о маршрутах полетов портала Radarbox.

По их данным, речь идет о борту Canadair CL-600-2B19 Challenger 850 с номером EW-301PJ. Бизнес-джет вылетел из Национального аэропорта в 00.01 ночи 24 июня и в 5 утра приземлился в Турции.

Журналисты обратили внимание, что борт летел по необычному маршруту. Он сделал большой крючок. Пилоты пытались облетать Краснодарский и Ставропольский края России, пролетели над Каспийским морем и затем через Грузию добрались до турецкого курорта.

Маршрут самолета семьи Лукашенко, тайно вылетевшего из Минска. ФОТО: сундуки

Напомним, фейковый президент Беларуси Лукашенко заявил о готовности вступить в войну, если против его страны будет осуществлена, по его мнению, военная агрессия. Более того, он подчеркнул, что не будет интересоваться мнением общества, что ему делать.

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