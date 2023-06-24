Літак родини Лукашенка таємно вилетів із Білорусі - ЗМІ

Цікаво, що пілоти намагалися облітати Краснодарський та Ставропольський краї Росії.

Урядовий літак, яким користується лише верхівка або члени родини самопроголошеного президента Білорусі Олександр Лукашенко, посеред ночі вилетів із Мінська.

Про це повідомляє портал Reform.by із посиланням на дані про маршрути польотів порталу Radarbox.

За їхніми даними, йдеться про борт Canadair CL-600-2B19 Challenger 850 з номером EW-301PJ. Бізнес-джет вилетів із Національного аеропорту о 00.01 ночі 24 червня та о 5-й ранку приземлився у Туреччині.

Журналісти звернули увагу, що борт летів незвичним маршрутом. Він зробив великий гачок. Пілоти намагалися облітати Краснодарський та Ставропольський краї Росії, пролетіли над Каспійським морем і потім через Грузію дісталися турецького курорту.

Маршрут літака родини Лукашенка, який таємно вилетів із Мінська. ФОТО: скрин

Нагадаємо, фейковий президент Білорусі Лукашенко заявив про готовність вступити у війну, якщо проти його країни буде здійснена, на його думку, військова агресія. Ба більше, він наголосив, що не буде цікавитися думкою суспільства, що йому робити.

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