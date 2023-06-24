Режим контртеррористической операции распространяется РФ: что он значит и где введен

К моменту режима КТО силовые структуры имеют больше прав, чем обычно.
На фоне военного мятежа в некоторых областях России был введен режим контртеррористической операции. В Москве впервые в истории действует режим КТО.
Об этом сообщаются российские ОМП.
Где на территории РФ действует режим контртеррористической операции
Утром 24 июня режим контртеррористической операции был введен в Москве и Подмосковье. Об этом сообщили мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Впоследствии появилась информация, что этот режим действует в Орловской области и Калининграде.
Что означает режим КТО
КТО — ке комплекс мер по применению войск, техники и оружия с целью предотвращения терактов и обезвреживания террористов. К моменту режима КТО силовые структуры имеют больше прав, чем обычно. В частности:
- у граждан могут изымать транспортные средства (для доставки раненых в больницы или преследования террористов).
- лица, проводящие КТО, могут беспрепятственно проникать в дома, квартиры и земельные участки граждан.
- отключение сотовой связи.
- ограничение движения как пешеходов, так и автомобилей.
- онтроль по телефонным переговорам и другой информации, передаваемой по телекоммуникационным каналам.
- усиление охраны общественного порядка; осмотр на въезде в зону КТО.
- приостановка деятельности опасных производств и организаций, где используются взрывчатые, радиоактивные, химические и биологически опасные вещества.
Военный мятеж в России: что известно
Поздно вечером 24 июня глава террористической группировки "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские войска нанесли удар по тылам его НДП и убили многие боевики. Ночью его бойцы перешли границу РФ и захватили Ростов-на-Дону и Воронеж.
В Белом доме уже отреагировали на переворот Евгения Пригожина в РФ. Там считают заявления главы ПИК "Вагнер" серьезными, однако пока неизвестно, что конкретно ожидают в администрации Байдена.
Путин на фоне последних событий в РФ выступление со срочным обращением. Глава Кремля действия руководителя ППК "Вагнер" Евгения Пригожина назвал "ударом в спину" и пообещал уничтожить всех, кто организовал мятеж.
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