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Режим контртеррористической операции распространяется РФ: что он значит и где введен

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Режим контртеррористической операции распространяется РФ: что он значит и где введен

Где в России действует режим контртеррористической операции / Фото: Associated Press

К моменту режима КТО силовые структуры имеют больше прав, чем обычно.

На фоне военного мятежа в некоторых областях России был введен режим контртеррористической операции. В Москве впервые в истории действует режим КТО.

Об этом сообщаются российские ОМП.

Где на территории РФ действует режим контртеррористической операции

Утром 24 июня режим контртеррористической операции был введен в Москве и Подмосковье. Об этом сообщили мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Впоследствии появилась информация, что этот режим действует в Орловской области и Калининграде.

Что означает режим КТО

КТО — ке комплекс мер по применению войск, техники и оружия с целью предотвращения терактов и обезвреживания террористов. К моменту режима КТО силовые структуры имеют больше прав, чем обычно. В частности:

  • у граждан могут изымать транспортные средства (для доставки раненых в больницы или преследования террористов).
  • лица, проводящие КТО, могут беспрепятственно проникать в дома, квартиры и земельные участки граждан.
  • отключение сотовой связи.
  • ограничение движения как пешеходов, так и автомобилей.
  • онтроль по телефонным переговорам и другой информации, передаваемой по телекоммуникационным каналам.
  • усиление охраны общественного порядка; осмотр на въезде в зону КТО.
  • приостановка деятельности опасных производств и организаций, где используются взрывчатые, радиоактивные, химические и биологически опасные вещества.

Военный мятеж в России: что известно

Поздно вечером 24 июня глава террористической группировки "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские войска нанесли удар по тылам его НДП и убили многие боевики. Ночью его бойцы перешли границу РФ и захватили Ростов-на-Дону и Воронеж.

В Белом доме уже отреагировали на переворот Евгения Пригожина в РФ. Там считают заявления главы ПИК "Вагнер" серьезными, однако пока неизвестно, что конкретно ожидают в администрации Байдена.

Путин на фоне последних событий в РФ выступление со срочным обращением. Глава Кремля действия руководителя ППК "Вагнер" Евгения Пригожина назвал "ударом в спину" и пообещал уничтожить всех, кто организовал мятеж.

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Дата публикации
Просмотры
2773
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