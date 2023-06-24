Военный мятеж Пригожина в РФ: в ЕС отреагировали

В ЕС военное восстание в России называют "ее внутренней проблемой" и добавляют, что внимательно следят за развитием событий.

Об этом написал глава Европейского Совета Шарль Мишель на своей странице в Twitter.

"Внимательно следим за развитием ситуации в России. В контакте с европейскими лидерами и партнерами группы G7. Это явно внутренняя проблема России. Наша поддержка Украины и Зеленского непоколебима ", — говорится в сообщении высокопоставленного чиновника ЕС.

Напомним, аналитики Oryx сообщили потери техники российской армии и бойцов ПИК "Вагнер" в военном восстании в РФ. По их подсчетам, потери ВС РФ в разы больше, чем "вагнеровцев". Данные основываются на фото и видео, опубликованных в Сети.

По данным украинской разведки, что Москва готовится к обороне – введен режим контртеррористической операции. Столица РФ, уверяют в ГУР, практически изолирована силовиками. На каждом перекрестке и на выезде из города находятся усиленные патрули. По городу движется большое количество автобусов без номеров и опознавательных знаков с вооруженными людьми внутри. Остановлено движение межрегионального пассажирского транспорта.

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